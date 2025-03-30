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Manisa'da Balkondan Düşen Kadın, Hastanede Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde balkondan düşen 27 yaşındaki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:59
Manisa'da Balkondan Düşen Kadın, Hastanede Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 27 yaşındaki H.A, bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Sağlık Mahallesi Şüheda Caddesi'nde gerçekleşti.

Dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düşen kadının durumu, çevredekiler tarafından fark edildi. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan H.A, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Ne yazık ki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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