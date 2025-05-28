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Manisa'da Cinayet Davasında Ağır Ceza: 18 Yıl Hapis

Manisa'da bir kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet, diğerini yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 13:28
Manisa'da Cinayet Davasında Ağır Ceza: 18 Yıl Hapis

Manisa'da bir restoranda çalışan Sultan Zencirci'yi öldüren ve Gül Demir'i yaralayan sanık F.K.'ya, ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi.

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, sanık F.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık, 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah temin etme ve bulundurma' suçlarından yargılandı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporla akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenen sanık, duruşmada son sözlerini söylerken, "Sanki ben bu katliama evde oturduğum yerde, durup dururken karar vermişim gibi yargılandım. O dönem psikolojim bozuktu. Yaptıklarımdan pişmanım." dedi.

Olayda yaralanan Gül Demir, sanığın sözleri üzerine duygusal bir tepki göstererek, sinirlenerek, "Yeter!" diye bağırdı. Bu durum üzerine, mahkeme başkanı Demir'i salondan çıkartmak zorunda kaldı.

Mahkeme heyeti, indirim uygulamaksızın F.K.'ya Sultan Zencirci'yi öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Gül Demir'i öldürmeye teşebbüsten ise 18 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından konuşan Gül Demir, "Ben şanslıydım, keşke Sultan da benim gibi şanslı olabilseydi. Bence idam edilmesi gerekiyordu. Bu kadar olamaz. 3 çocuğu yetim. Benim de 1 çocuğum var. Hep gözümün önünde. Her gün o olayı yaşıyorum." diyerek duygularını ifade etti.

Olay, 30 Temmuz 2023'te Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki pizza restoranında yaşandı. Motosikletle restorana gelen F.K., silahla ateş ederek Sultan Zencirci'yi öldürmüş, Gül Demir'i yaralamıştır.

Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı gerekçesiyle yargılanan...

Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi. Duruşma sonrası maktul Sultan Zencirci’nin ailesinin avukatı Zehra Oyit (sol 2) gazetecilere açıklama yaptı.

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