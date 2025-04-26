Manisa'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Feci Traktör Kazası

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Yeniharmandalı Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, bir traktör devrildi ve sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Sonrası

Raif Benzergil'in (46) kullandığı 45 EU 815 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayı gören çevredekiler hemen 112 Acil Servis'i arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, traktörün altında kalan Benzergil'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Raif Benzergil'in cansız bedeni, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu feci kaza, bölgedeki tarım işçileri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Traktör kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin artırılması çağrısı yapılmaktadır.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.