Manisa'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 5 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi! Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 70 yaşındaki M.G. adlı vatandaş, dolandırıcıların kendisine telefonla ulaşarak, adının bir terör örgütü ile ilişkilendirildiğini ve evindeki değerli eşyaların kontrol edileceği bahanesiyle 1 milyon 200 bin lira dolandırıldığını bildirerek şikayette bulundu.

Emniyet güçleri, bu başvuru üzerine harekete geçerek dolandırıcılıkla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatarak, olaya karıştığı belirlenen şüphelileri tespit etti. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.Ö. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Y. (29), E.A. (33), H.O. (20), N.K. (20) ve S.E. (20) tutuklandı. Olayın detaylarının üzerine gidilmeye devam edileceği bildirildi.

Manisa'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Manisa'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.