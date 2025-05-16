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Manisa'da Engelli Gençler Bir Günlük Askerlik Deneyimi Yaşadı

Manisa'da 56 engelli genç, Engelliler Haftası dolayısıyla Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda bir gün askerlik yaptı.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 10:53
Manisa'da Engelli Gençler Bir Günlük Askerlik Deneyimi Yaşadı

Manisa'da Engelli Gençler Bir Günlük Askerlik Deneyimi Yaşadı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 56 engelli genç, Engelliler Haftası kapsamında bir günlük askerlik sevinci yaşadı. Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, gençler kamuflajlarını giyerek bir asker gibi ruhsal ve fiziksel bir deneyim yaşadılar.

Duygu Dolu Anlar ve Yemin Töreni

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Gençler, ardından yemin ederek askerlik töreninin heyecanını hissettiler. Törende bulunan Bahadır Kırtepe'nin babası Kemal Kırtepe, etkinliğin getirdiği gururu dile getirirken, engellilerden Muhammet Cömert hatıra için yaş kütüğüne plaket çaktı.

Resmi Tören ve Hediyeler

Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Hava Meydan Komutanı Hava Piyade Albay Hüseyin Borazan ve Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, etkinlik sonrasında engelli asker adaylarına terhis belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim etti. Tören geçişinin ardından hem asker adayları hem de aileleri birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

Aileler Duygularını Paylaştı

Oğlu Oğuzhan Demirbaş'ın yemin töreninde duygulanan anne Resmiye Demirbaş, "Duygulandık ve gururlandık, bunu düzenleyenlere çok teşekkür ederim." dedi. Başka bir anne Asiye Gözüpek, oğlunu kamuflaj içinde görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kendi oğlumuzu görünce daha çok duygulandık." şeklinde konuştu. Ayrıca, Hatice Ersoy, oğlunun sekiz yıldır bu anı hayal ettiğini vurgularken, "Onun hayallerinde konvoy olacak, valizini hazırlayacak. Biz de o yüzden valizi hazırladık, konvoyla geldik. Çok mutluyuz, Mustafa da mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Manisa'da 56 engelli, Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu...

Manisa'da 56 engelli, Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu yaşadı. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kamuflajlarını giyen gençler, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin ederek görevlerini temsili olarak yerine getirdi.

Manisa'da 56 engelli, Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu...

Manisa'da 56 engelli, Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu yaşadı. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kamuflajlarını giyen gençler, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin ederek görevlerini temsili olarak yerine getirdi.

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