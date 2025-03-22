Manisa'da Firari Hükümlü Dolapta Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 11 suçtan 36 yıl 1 ay hapis cezası olan firari hükümlü dolaptaki gizli bölümde yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 16:49
Manisa'da Firari Hükümlü Dolapta Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 11 ayrı suçtan 36 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.S. (46) yakalandı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, S.S'nin Seyrantepe Mahallesi'nde saklandığı belirlendi.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek, evde detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, dolap içinde gizli bir bölümde saklanan S.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilerek adaletin önüne çıkarıldı.

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