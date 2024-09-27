Manisa'da Gediz Nehri'nde Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Manisa'da Balık Ölümleri Üzerine İnceleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri tespit edildi. İlk olarak Sinirli Mahallesi yakınlarındaki nehir geçişinde ölü balıklar gören vatandaşlar, olayı yetkililere bildirdi.

İnceleme ve Numune Alma Çalışmaları

Olay üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edilerek incelemelerde bulundu. Ekipler, ölü balık ve nehir suyundan numuneler aldı.

Oksijen Seviyesi ve Atmosferik Koşullar

Yapılan ön incelemede, yağışlardaki yetersizlik nedeniyle Gediz Nehri’nin akış düzeninin bozulduğu ve nehirdeki oksijen seviyesinin düştüğü tespit edildi. Bu durumun balık ölümlerine ve kötü kokuya neden olduğu belirlendi.

Çevresel Etkenlerin Araştırılması

İnceleme sırasında çevredeki biyogaz tesisinden atık su veya tarım arazilerinden sıvı gübre akışına rastlanmadı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, alınan numunelerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını ve gerekli tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Fabrika Atıkları İddiası

Turgutlu Çevre Derneği Başkanı Mahir Ek, gazetecilere verdiği demeçte balık ölümlerinin çevrede bulunan bir fabrikanın atıklarını nehre bıraktığını öne sürdü. Konuyla ilgili daha fazla inceleme yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Gediz Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü, su ve balıklardan numune alındı.

Gediz Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü, su ve balıklardan numune alındı.

Gediz Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü, su ve balıklardan numune alındı.

Gediz Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü, su ve balıklardan numune alındı.

Gediz Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü, su ve balıklardan numune alındı.

Gediz Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü, su ve balıklardan numune alındı.

Gediz Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü, su ve balıklardan numune alındı.

Gediz Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü, su ve balıklardan numune alındı.

Gediz Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü, su ve balıklardan numune alındı.