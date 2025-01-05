Manisa'da Geri Manevra Kazası: 1 Yaralı

Manisa'da Geri Manevra Sırasında Kaza

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Cansu E.'nin (25) kullandığı 06 FT 5707 plakalı otomobil, geri manevra yaparken dere yatağına devrildi. Olay, Uncubozköy Mahallesi Yunuspark civarında meydana geldi.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Dere yatağındaki ağaçlara çarpan otomobilde sıkışan sürücü Cansu E. ve yanında bulunan arkadaşı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından yaralanan Cansu E., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yolcunun yara almadığı bildirildi.