Manisa'da görme engelli kayıp kişi dere yatağında ölü bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 5 gündür kayıp olan görme engelli Ahmet Bozdemir (70), ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:58
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kale Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ahmet Bozdemir (70)'den 5 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları ve tespit

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu Bozdemir'in, mahalle yakınlarındaki ormanlık alandaki dere yatağında cesedi bulundu.

Ceset, incelemenin ardından otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morgu'na gönderildi.

