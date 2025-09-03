Manisa'da görme engelli kayıp kişi dere yatağında ölü bulundu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kale Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ahmet Bozdemir (70)'den 5 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Arama kurtarma çalışmaları ve tespit
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu Bozdemir'in, mahalle yakınlarındaki ormanlık alandaki dere yatağında cesedi bulundu.
Ceset, incelemenin ardından otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morgu'na gönderildi.
