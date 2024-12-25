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Manisa'da İki Aile Arasında Kanlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga sonucunda 3 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 18:56
Manisa'da İki Aile Arasında Kanlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Manisa'da Aileler Arası Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, huzursuzluk yaşayan iki aile arasında meydana gelen bıçaklı ve sopalı kavga, kanlı bir biçimde sonlandı. Olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Beyoba Mahallesi'nde Gerilim Tırmandı

Beyoba Mahallesi'nde yaşanan olayda, H.P. adlı kişi bıçakla yaralanırken, diğer iki kişi de darp sonucu çeşitli yaralar aldı. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıları Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Gözaltılar Gerçekleşti

Olay yerine müdahale eden jandarma, kavgaya karışan iki aileden toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmek üzere götürüldü.

Hayati Tehlike Söz Konusu

Yaralılardan H.P.'nin sağlık durumu ile ilgili bilgiler doğrultusunda, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 1'i ağır...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında güvenliğin sağlanması için komando ekipleri de önlem aldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 1'i ağır...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında güvenliğin sağlanması için komando ekipleri de önlem aldı.

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