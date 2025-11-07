Manisa'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu: 3 Gözaltı

Manisa'da kaçak içki ve tütün operasyonu: 3 gözaltı

Turgutlu'da jandarma baskını: Vergi kaybı ve halk sağlığı hedef alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak ve sahte alkollü içki ile tütün ticaretine yönelik arama yaptı.

Yürütülen çalışmalarda, iş yeri ve depolarda arama yapılan şahıslar M.K. (59), A.K. (21) ve E.A. (49) olarak belirlendi. Operasyonun amacı olarak vergi kaybının önlenmesi ve halk sağlığının korunması gösterildi.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 640 litre şarap, 10 bin 620 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 21 kilogram nargile tütünü ve 5 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün yer aldı.

Gözaltına alınan üç şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 640 LİTRE ŞARAP, 10 BİN 620 ADET İÇİ TÜTÜN DOLDURULMUŞ MAKARON SİGARA VE NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ.