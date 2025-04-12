Manisa'da Kamyon, Kamyonet ve Rüzgar Türbini Kanadı Taşıyan Tır Çarpıştı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Manisa'nın Saruhanlı ilçesi bölümünde meydana gelen kaza, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, R.E.'nin kullandığı 34 DMZ 923 plakalı kamyon, önünde seyreden G.A. yönetimindeki 41 APK 042 plakalı kamyonete ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 AGR 210 plakalı rüzgar türbini kanadı taşıyan tıra arkadan çarptı.

Olayın duyulmasının ardından, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hemen kaza yerine sevk edildi. Kaza sebebiyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Araçların kaza yerinden çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Manisa'nın Saruhanlı ilçesi bölümünde, rüzgar türbini kanadı taşıyan tır ile kamyon ve kamyonetin karıştığı kaza trafik akışını olumsuz etkiledi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Manisa'nın Saruhanlı ilçesi bölümünde, rüzgar türbini kanadı taşıyan tır ile kamyon ve kamyonetin karıştığı kaza trafik akışını olumsuz etkiledi.