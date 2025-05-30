Manisa'da Kamyonet Kazası: Bir Yolcu Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı

Manisa'da Kamyonet Kazası: Bir Yolcu Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kamyonet kazasında, refüje çarpan araçta bulunan bir yolcu hayatını kaybetti. Olayda sürücü yaralandı.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, Ali C. (51) idaresindeki 45 B 4089 plakalı kamyonet, İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Salihli Mersindere Mahallesi geçişinde refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Hastaneye Kaldırma

Kaza sonucunda kamyonet sürücüsü Ali C. ve yolcu Ali Bayraktar (31) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Bayraktar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu araçtaki yolcu öldü, sürücü ise yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu araçtaki yolcu öldü, sürücü ise yaralandı.