Manisa'da Kayıp Alzheimer Hastası Ölü Bulundu

Manisa Şehzadeler'de kaybolan 94 yaşındaki Alzheimer hastası, ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:30
Manisa'da Kayıp Alzheimer Hastası Ölü Bulundu

Manisa'da Kayıp Alzheimer Hastası Ölü Bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 18 Mart'tan bu yana kaybolan 94 yaşındaki Alzheimer hastası Muhammet Çamlıoğlu, ormanlık bir alanda ölü olarak bulundu.

Alınan bilgilere göre, Karaoğlanlı Mahallesi'nde ikamet eden Çamlıoğlu'nun yakınları, 18 Mart'ta jandarmaya başvurarak, evden ayrılan Çamlıoğlu’ndan bir daha haber alamadıklarını bildirdi.

Yaşlı adamın kaybolmasının ardından, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Aramalar sırasında, Tepeköy mevkisindeki ormanlık alanda Çamlıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu trajik olay, Alzheimer hastalarının korunması ve ailelerin yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 18 Mart'tan bu yana aranan 94 yaşındaki Alzheimer hastası...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 18 Mart'tan bu yana aranan 94 yaşındaki Alzheimer hastası Muhammet Çamlıoğlu, ormanlık alanda ölü bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 18 Mart'tan bu yana aranan 94 yaşındaki Alzheimer hastası...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 18 Mart'tan bu yana aranan 94 yaşındaki Alzheimer hastası Muhammet Çamlıoğlu, ormanlık alanda ölü bulundu.

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