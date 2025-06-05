Manisa'da Leylekler İçin Enerji Hattı Değiştirildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 25 yıldır aynı elektrik direğine yuva yapan leylekler için enerji hattının yeri değiştirildi. Öksüzlü Mahallesi Yukarı Şehitler Sokak'ta bulunan elektrik direğinde her yıl bahar aylarında aynı noktaya dönen leylekler, yeni yavrular yetiştiriyor.

Nisan ayında yuvasına gelen leylekler, yaz mevsimi boyunca mahalle sakinlerinin gözetiminde yavrularını büyütürken, Ağustos ayına kadar bölgede kalarak mahallenin sevgiyle karşılanan misafirleri oluyor. Leylek yuvasının çevresinde küçük kuşlara ait yuvalar da yer almakta.

Mahalleli Talepleri Üzerine Yeni Direk Kuruldu

Enerji dağıtım şirketinin ekipleri, mahalle sakinlerinin leyleklerin yuvasının güvenliğini artırma talebi üzerine enerjiyi keserek alana yeni bir direk dikti. Yeni direk, mahallenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılmaya başlandı.

Mahalle sakinlerinden Fadime Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin mahalleye neşe kattığını ifade etti. Demirel, leylek ailesinin mahallenin bir parçası haline geldiğini belirterek, "25 senedir bu mahalleye güzellik, neşe ve huzur katıyorlar. Mart ayında gelmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz, Ağustos'ta gittiklerinde ise üzülüyoruz. Çocuklar çok seviyor, fotoğraflar çekip hatıra olarak saklıyoruz" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Ramazan Demirel ise leyleklerin yalnızca mahallelinin değil, misafirlerin de dikkatini çektiğini dile getirerek, "Elektrik direği için ekiplerden yardım istedik, hattı yan tarafa taşıyarak yuvanın güvenliğini sağladılar. Mahalleli olarak hep birlikte koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 25 yıldır aynı direğe yuva kuran leylekler için enerji hattının yeri değiştirildi. Öksüzlü Mahallesi Yukarı Şehitler Sokak'ta bulunan elektrik direğine yuva yapan leylekler, her yıl bahar aylarında aynı noktaya dönerek yeni yavrular yetiştiriyor. Enerji dağıtım şirketinin ekipleri, mahalle sakinlerinin direkteki yuvanın güvenliğinin artırılması talebi üzerine enerjiyi kesti. Alana yeni direk dikilerek mahallenin enerji ihtiyacı için kullanılmaya başlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 25 yıldır aynı direğe yuva kuran leylekler için enerji hattının yeri değiştirildi. Öksüzlü Mahallesi Yukarı Şehitler Sokak'ta bulunan elektrik direğine yuva yapan leylekler, her yıl bahar aylarında aynı noktaya dönerek yeni yavrular yetiştiriyor. Enerji dağıtım şirketinin ekipleri, mahalle sakinlerinin direkteki yuvanın güvenliğinin artırılması talebi üzerine enerjiyi kesti. Alana yeni direk dikilerek mahallenin enerji ihtiyacı için kullanılmaya başlandı.