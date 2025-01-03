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Manisa'da Minibüse Çarpan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüse çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 19:36
Manisa'da Minibüse Çarpan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Manisa'da Otomobil Minibüse Çarptı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. İ.G. yönetimindeki 35 MEN 72 plakalı otomobil, Manisa - Turgutlu çevre yolu üzerindeki Cezaevi Kavşağı mevkiinde, M.Ç. tarafından kullanılan 45 R 4968 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın Etkisiyle Devrildi

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, yolda sürüklendi. Olay hakkında yapılan ihbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İtfaiye ekipleri, kaza sonucunda sıkışan İ.G. ve iki yolcuyu otomobilden çıkardı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Minibüs Şoförü İfadesi İçin Gözaltına Alındı

Kaza sonrası minibüsün şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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