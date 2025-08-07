Manisa'da Motosiklet Kazası: Baba ve İki Çocuk Yaralandı

Otomobil Motosiklete Çarptı, 3 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen talihsiz bir trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosikletin üzerindeki baba ve iki çocuğu yaralandı.

Olay, Manisa-Turgutlu kara yolu Hamalınkırı mevkisinde gerçekleşti. Ramazan Özen yönetimindeki 45 AEB 875 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Selim Cidik'in kullandığı 35 LGE 47 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yola düşen motosiklet sürücüsü Selim Cidik ile birlikte 9 yaşındaki Rükan Cidik ve 14 yaşındaki Sümeyya Cidik, yaralanarak Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü Ramazan Özen'i gözaltına aldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ile 9 ve 14 yaşındaki çocukları yaralandı.