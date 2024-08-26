Manisa'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Feci Motosiklet Kazası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, park halindeki bir tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü Latif Karaçam (45) hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Kaza, Muradiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Latif Karaçam, 35 ARN 615 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, park etmiş olan 66 ABG 719 plakalı tırın dorsesine çarptı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

Hayatını Kaybetti, Diğer Yolcu Yaralandı

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, motosiklet sürücüsü Karaçam'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta yolcu olarak bulunan H.K. ise ağır yaralandı. Yaralı H.K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.