Manisa'da 'Orman Benim' Etkinliği İle Yangınlara Karşı Bilinçlenme Sağlanıyor

Manisa'da 'Orman Benim' Etkinliği Düzenlendi

Manisa'da orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında etkileyici bir etkinlik olan 'Orman Benim' gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen bu kampanya, vatandaşları orman yangınları hakkında bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Etkinlik Detayları

'Orman Benim' etkinliği, Manisa'nın doğal güzelliklerinden biri olan Spil Dağı'nda yapıldı. Etkinliğe; Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve Orman İşletme İl Müdürü Fatih Öztürk katılarak bu önemli mücadelede yer aldılar.

Gönüllü Temizlik Faaliyetleri

Etkinlik sırasında, protokol üyeleri ve öğrenci katılımcılar, ormanlık alanda temizlik faaliyetleri gerçekleştirdi. Ormanlık alanın korunması ve çevre bilincinin artırılması adına çöp toplayarak somut bir katkıda bulunan katılımcılar, etkinliğin amacını pekiştirmiş oldular.

Manisa'da orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak temizlik yaptı.

Manisa'da orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak temizlik yaptı.