Manisa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale Devam Ediyor

Manisa'da Orman Yangını Başladı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yer alan Gökçeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangına Karşı Koordineli Mücadele

Yangının başlamasıyla birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye hızlı bir şekilde müdahale ekipleri gönderdi. 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer, yangına müdahale etmek üzere olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için büyük bir çaba gösteriliyor. Bu kapsamda hem hava hem de karadan etkili bir çalışma yürütülmekte.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.