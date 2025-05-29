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Manisa'da Oto Yıkamacıda Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da oto yıkamada çıkan yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 11:45
Manisa'da Oto Yıkamacıda Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Yangın, Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde Büyüdü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan oto yıkama hizmeti veren bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 1. Anafartalar Mahallesi 1620. Sokak'taki yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin içindeki otomobili de sarınca, durumu fark eden çevredekiler hemen 112 Acil Servis'i aradı.

Ağır Yaralanan İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir müdahaleyle yangına müdahale etti. Ancak yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi Şerafettin Akın Ak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Ak hastanede yaşamını yitirdi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı....

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı....

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

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