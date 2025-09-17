Manisa'da Palet Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:06
Manisa'da Palet Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Palet Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Yunusemre'de eski palet deposunda başlayan yangın büyüdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, fabrikanın eski paletlerin depolandığı alanda kısa sürede büyüyerek fabrikanın yanındaki bazı meyve ağaçlarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman yangını söndürme arazözleri, TOMA, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta 25 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da Palet Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
3
YÖK açıkladı: Üniversitelerden kaydı silinen öğrenciler ve 19 milyon 268 bin 608
4
Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü
5
Gideon Saar'tan AB Komisyonu'nun İsrail yaptırım teklifine sert tepki
6
İsrail'de İmza Kampanyası: Gazze Saldırıları Sonlansın, Filistin Devleti Tanınsın
7
Sultangazi'de Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli İçin Polis Çalışması

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa