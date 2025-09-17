Manisa'da Palet Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Yunusemre'de eski palet deposunda başlayan yangın büyüdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, fabrikanın eski paletlerin depolandığı alanda kısa sürede büyüyerek fabrikanın yanındaki bazı meyve ağaçlarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman yangını söndürme arazözleri, TOMA, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

