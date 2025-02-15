Manisa'da Seçim Görevlendirmelerinde Usulsüzlük: 1 Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde Seçim Görevlendirmelerinde Usulsüzlük İddiaları

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yerel seçimlerde usulsüz görevlendirmeler ve ödemeler yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde yaklaşık 150 bin lira kamu zararı tespit edildi.

Görevli Şahıslar Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında, ödeme emirlerini düzenleyen ilçe seçim kurulu zabıt katipleri Y.B. ve T.N.S. ile ilçe seçim müdürü E.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B., rüşvet, zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddialar ve Kamu Zararının Tespiti

Y.B.'nin, seçim görevlendirmeleri sırasında aralarında akrabalarının da bulunduğu 400 kişiye fazladan görev atadığı ve bazı kişilere birden fazla görevlendirme yazdığı öne sürüldü. Söz konusu kişilere, "Görevlendirmeler yanlışlıkla yapıldı, görev ücretlerini iade edin" diyerek elden teslim edilen paraları zimmetine geçirdiği iddia ediliyor.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında idari bir soruşturma başlatıldığı ve kamu zararının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.