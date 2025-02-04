Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 11 Tutuklama

Manisa'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Manisa merkezli 10 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elebaşılığını M.S'nin yaptığı "Sönmezler" suç örgütünü çökertmek için harekete geçti.

Suç Örgütünün Yöntemleri

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin kendilerini "askeri personel" olarak tanıttıkları ve aralarında şehit yakını ve gazilerin de bulunduğu 212 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Bu kişiler, milli güvenlik kurumlarında çalışacakları vaadiyle yaklaşık 155 milyon lira dolandırılmıştır.

Operasyonun Detayları

Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Manisa, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Mersin, Muğla, Bursa, Kütahya ve Uşak’ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında M.S'nin de bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda mağdurlara ait 114 adli sicil kaydı, 117 diploma fotokopisi ve 362 sahte evrak ele geçirildi. Ayrıca, 2 sahte kimlik, 3 ruhsatsız tabanca, 548 mermi gibi birçok delil bulundu.

Banka Hesaplarına El Konuldu

Ayrıca, dolandırıcılık suçundan hüküm giyen zanlıların kullandığı 150 banka hesabına, 6 araca ve 5 taşınmaza el konuldu. Manisa İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından 17 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra 2 şüpheli serbest bırakılırken, 11 kişi tutuklandı ve 4’ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Manisa merkezli 10 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan gelirin aklanması operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Manisa merkezli 10 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan gelirin aklanması operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.