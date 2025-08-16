DOLAR
Manisa'da Sultani çekirdeksiz üzümün hasat ve kurutma mesaisi başladı

Manisa Turgutlu ve Gediz Nehri Havzası'nda Sultani çekirdeksiz üzümün hasadı sabah 05.30'te başlıyor, üzümler 10 gün sergilendikten sonra kurutulup ihraç ediliyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 18:57
Gediz Nehri Havzası'nda geleneksel üretim sürüyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Gediz Nehri Havzası'ndaki Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Sultani çekirdeksiz üzümün hem hasat hem de kurutma çalışmaları başladı. İzmir'in Menemen ilçesinden Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar uzanan havazada, Antik Dönem'den bu yana yetiştirilen üzümün kurutma süreci başladı ve üzümler yeşilden kahverengiye dönüşüyor.

Hasat sabahın erken saatlerinde başlıyor

Gün doğumunda çalışmaya başlayan tarım işçileri, asmalardan kestiği üzümleri traktörlerle sergi alanlarına taşıyor. Üreticiler, hasadın her yıl yoğun emek gerektirdiğini vurguluyor. Üreticilerden Burcu Sever Özgenç, AA muhabirine şu bilgileri verdi: 'Hasat dönemi mesailerimiz saat 05.30 sularında başlıyor ve saat 14.00'te sona eriyor. 40 derece sıcaklıkta üzüm kesme çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl dolu ve don hasarı nedeniyle verim oldukça düşük. Üreticiler olarak biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Üzümler tamamen insan emeğinin gücüyle toplanıyor.'

Kurutma yöntemi ve pazarlama

Sergi alanlarına getirilen üzümler, daha parlak görünmesi ve güneşin yakıcı ışınlarından korunması için su, zeytinyağı ve 'posata' (potasyum karbonat) karışımıyla yıkanıyor. Üzümler sergi alanlarında yaklaşık 10 gün bekletilerek kurutuluyor ve yeşilden kahverengiye dönüşüyor. Kurutma sırasında yağmur ve çevresel etkenlere karşı nöbet tutuluyor; ardından kuru üzüm satış için işletmelere gönderiliyor.

Gediz Nehri Havzası'ndaki yaklaşık 1 milyon dekar bağda yetiştirilen Sultani çekirdeksiz üzümün büyük bölümü kurutulduktan sonra dış pazarda satışa sunuluyor. Mevsimlik tarım işçisi Ramazan Başkurt da, Mardin'den ekmek parası kazanmak için geldiğini ve 1 ay boyunca üzüm hasadında çalışacağını belirtti.

