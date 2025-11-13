Manisa'da Takla Atan Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralanmadı

Salihli'de A.T. yönetimindeki otomobil takla atıp tarlaya uçtu, çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; sürücü yara almadı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 18:41
Manisa'da Takla Atan Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralanmadı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil takla attı, alev aldı

Salihli'ye bağlı Pazarköy Mahallesi Bintepeler Çatlak Köprü Mevkii'nde meydana gelen kazada, A.T. yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazanın hemen ardından otomobilde yangın başladı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, durumun bildirilmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, sürücü yara almadan kurtuldu

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada sürücü yaralanmadı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi.

