Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kuzen Defnedildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden amca çocukları Enes Karanfil (18) ve Emre Karanfil (14) için düzenlenen cenaze töreniyle defnedildiler.

Törene yoğun katılım

Cenazeler, Turgutlu Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Dalbahçe Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törende, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınları, siyasi parti temsilcileri, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Kılınan namazın ardından cenazeler mahalledeki mezarlığa defnedildi.

Kaza detayları

Dün İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Enes Karanfil (18) yönetimindeki 35 T 4142 plakalı otomobil, Orhan Erol (45) idaresindeki 08 ABA 971 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Enes Karanfil ile kuzeni Emre Karanfil (14) olay yerinde yaşamını yitirdi; ağır yaralanan Furkan Karanfil (16) ise tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından tır sürücüsü Orhan Erol jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

