DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,98 -0,46%
ALTIN
4.493,06 -0,27%
BITCOIN
4.636.265,42 -0,61%

Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kuzen Defnedildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren 18 ve 14 yaşındaki kuzenlerin cenazeleri Dalbahçe Mahallesi'nde defnedildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:37
Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kuzen Defnedildi

Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kuzen Defnedildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden amca çocukları Enes Karanfil (18) ve Emre Karanfil (14) için düzenlenen cenaze töreniyle defnedildiler.

Törene yoğun katılım

Cenazeler, Turgutlu Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Dalbahçe Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törende, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınları, siyasi parti temsilcileri, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Kılınan namazın ardından cenazeler mahalledeki mezarlığa defnedildi.

Kaza detayları

Dün İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Enes Karanfil (18) yönetimindeki 35 T 4142 plakalı otomobil, Orhan Erol (45) idaresindeki 08 ABA 971 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Enes Karanfil ile kuzeni Emre Karanfil (14) olay yerinde yaşamını yitirdi; ağır yaralanan Furkan Karanfil (16) ise tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından tır sürücüsü Orhan Erol jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden amca...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden amca çocuklarının cenazeleri, Dalbahçe Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törenle defnedildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden amca...

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025
2
Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kuzen Defnedildi
3
Bosna Hersek'te Markale Katliamı 30. Yılında Anıldı
4
Bakan Kacır TEKNOFEST'te: Türkiye Yerli ve Milli Ürünlerle Küresel Yarışta
5
Antalya Gündoğmuş'ta kaybolan Alzheimer hastası için arama başlatıldı
6
28 Ağustos 2025 Gündemi: Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan'da
7
Sırp Cumhuriyeti'nde 23 Kasım'da Erken Seçim: CIK Dodik'i Görevden Aldı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi