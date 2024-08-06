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Manisa'da Trajik Kaza: Çocuğun Ölümü ve Sürücünün Tabancayla Yaralanması

Manisa'da bir kamyonun altında kalan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Yakınları sürücüyü vurarak hastanede ömesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:37
Manisa'da Trajik Kaza: Çocuğun Ölümü ve Sürücünün Tabancayla Yaralanması

Manisa'da Korkunç Bir Kaza

Manisa'nın Salihli ilçesinde, mevsimlik işçilerin çalıştığı bir biber tarlasında meydana gelen olayda, 6 yaşındaki Ayşenur Toprak, geri manevra yapan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Şükrü Erdem'in Geri Manevrası

Olay, Şükrü Erdem (63) tarafından idare edilen 35 BNR 822 plakalı kamyonun geri manevra yaptığı sırada meydana geldi. Ayşenur, aile üyeleriyle birlikte geldiği tarlada uyuyakaldı ve kamyon sürücüsü, onu fark edemedi.

Yakınlarının İntikamı

112 Acil Sağlık ekipleri, ihbar üzerine olay yerine geldiğinde, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm haberini alan Ayşenur'un yakınları, kamyon sürücüsünü tabancayla ağır yaraladı. Hızla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltılar ve Soruşturma

Jandarma, olayın ardından sürücüyü vuran kişilerin C.K. (28) ve E.K. (34) olduğunu tespit etti ve zanlıları gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Ayşenur ile sürücünün cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlada geri manevra yapan kamyonun altında kalan 6 yaşındaki kız...

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlada geri manevra yapan kamyonun altında kalan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, çocuğun yakınlarının tabancayla yaraladığı kamyon sürücüsü hastanede öldü.

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