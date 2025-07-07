Manisa'da Yediveren İnciri Hasadı Başladı

Özenle seçtikleri incirleri kasalara yerleştiren üreticiler, toplamış oldukları ürünleri, mahallelerindeki alım merkezlerinde tüccarlara teslim ediyor.

Yediveren İncirinin Yetiştiği Bölgeler

Yediveren inciri, Turgutlu'ya bağlı Dalbahçe, Avşar, Osmancık, Yayla ve Kurudere mahallelerinde yetişmektedir.

İç pazarda özellikle turizm bölgeleri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla gibi büyük şehirlere gönderilen yediveren inciri; *Suudi Arabistan*, *Katar* ve *Rusya* gibi ülkelere de ihraç edilmektedir.

Yerli Üretim ve İhracat

Dalbahçe Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Kahrıman, yediveren incirinin hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik önemli bir ürün olduğunu ifade etti. Mahallenin neredeyse tamamının incir yetiştiriciliği yaptığını belirten Kahrıman, "İncirlerimiz özellikle büyük kentlere ve turizm bölgelerine gönderiliyor. Tam olgunlaşmadan toplanan ürünler yurt dışına ihraç ediliyor," dedi.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol ise, bu sezon incir rekoltesinden memnun olduklarını belirterek, hasadın verimliliği konusunda olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen ve yıl içerisinde bir ağaçtan 7 kez meyve alınması nedeniyle "yediveren inciri" adı verilen meyvenin hasadına başlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen ve yıl içerisinde bir ağaçtan 7 kez meyve alınması nedeniyle "yediveren inciri" adı verilen meyvenin hasadına başlandı.