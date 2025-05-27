Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Yunusemre Belediyesi, Arıcılık Destekleriyle Gelirleri Artırıyor

Manisa'da belediyelerin sağladığı destekler, tüm halkı coşturacak ödemelerle kasaları dolduruyor. Özellikle üreticiye sağlanan desteklerin maliyetleri hafifleterek, ürün fiyatlarına olumlu yansıyacağı öngörülüyor. Bu bağlamda Yunusemre Belediyesi, arıcılığa yönelik sunduğu desteklerle dikkat çekiyor.

Üreticilere Güçlü Destek

Yıllardır devam eden bu destekler, yalnızca arı üreticilerinin yüzünü güldürmekle kalmıyor, aynı zamanda bölge ekonomisine de ciddi bir ivme kazandırıyor. Yunusemre Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceliklerinden biri olarak kabul ediyor ve bu kapsamda arıcılık gibi katma değeri yüksek projelere özel önem veriyor. Başkan Semih Balaban'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar, üreticilerin tarladan sofraya uzanan hikayelerine güçlü bir destek sunuyor.

Başkan Balaban'dan Destek Açıklaması

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, arıcılık desteği hakkında şu açıklamayı yaptı: "Yunusemre Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı desteklemek, arıcılığı teşvik etmek amacıyla üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da arı kovanı desteği sağladık. Teknik ekibimiz, dağıttığımız kovanların durumu hakkında incelemelerde bulunuyor. Bal üretiminin ilçemizde artmasını, üreticilerimizin ekonomik olarak güçlenmesini ve kırsal kalkınmanın sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın dağıttığımız kovanları alıp üretime kazandırması bizleri son derece mutlu ediyor. Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde üreticilerimizi desteklemeye yönelik çalışmalarımız sürecek."

Üreticiler Destekten Memnun

40 yıldır arıcılıkla uğraşan Mehmet Ali Değirmenci, "Arı olmazsa dünya olmaz. Arıcılığa verilen destekten dolayı belediyemize teşekkür ediyorum" diyerek doğa ve insan arasındaki bağı vurguladı. Diğer bir arıcı Fatma Değirmenci ise, "Arıcılığı ailemle birlikte yapıyoruz. Bu sayede çocuklarımı okuttum. Hem doğaya hem de vatandaşlara katkı sağlıyoruz. Ürettikçe güçleniyoruz. Üretmek beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuşarak sosyal ve ekonomik boyutun önemine dikkat çekti.