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Manisa'da Yüzyıllık Su Değirmeni Tekrar Üretime Geçti

Manisa Demirci'deki 200 yıllık su değirmeni, dere suyunun yükselmesiyle yeniden çalışmaya başladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:20
Manisa'da Yüzyıllık Su Değirmeni Tekrar Üretime Geçti

Manisa'da Tarihi Su Değirmeni Çalışmaya Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan yaklaşık 200 yıllık su değirmeni, geçtiğimiz günlerde Değmen Deresi'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle tekrar üretime geçti. Sevinçler Mahallesi'nden geçen derenin su seviyesi, kış aylarındaki yağışlar ve eriyen karların etkisiyle artış gösterdi.

Değirmenin Çarkları Hareketleniyor

Derenin seviyesi yükseldikçe, tarihi değirmenin çarkları da dönmeye başladı. Uzun süredir düşük su seviyesi nedeniyle kapalı kalan değirmende, gelen geleneksel yöntemlerle un üretimi yapılmaya başlandı.

Üretimin Başındaki İsim: Mustafa Yetiş

Değirmenin 50 yıllık işletmecisi 67 yaşındaki Mustafa Yetiş, sabahın erken saatlerinde açtığı su değirmeninde, mahalle sakinlerinin getirdiği buğdayları öğütüyor. Yetiş, değirmenciliğin zor bir meslek olduğunu ifade ederken, son yıllarda yaşanan yağış azlığı nedeniyle derenin zayıfladığını ve çarkların yılda birkaç ay dönebildiğini belirtti.

Geleneksel Un Tercihi

Ören Mahallesi'nden gelen İbrahim Kesgin ise, öğütülen unun tüm vitaminleriyle birlikte sunulduğu için geleneksel yöntemi tercih ettiklerini söyledi. Yetiş'in değirmende her çeşit buğdayı öğüttüğünü dile getiren Kesgin, bu ürünlerin yerel halk için önem taşıdığına dikkat çekti.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki yaklaşık 200 yıllık su değirmeni, üzerinde kurulu olduğu derede su...

Manisa'nın Demirci ilçesindeki yaklaşık 200 yıllık su değirmeni, üzerinde kurulu olduğu derede su seviyesinin yükselmesiyle üretime geçti. Sevinçler Mahallesi'nden geçen Değmen Deresi'nde su seviyesi, kış aylarında yağışların ve eriyen karların etkisiyle yükseliyor. Derenin üzerine kurulan tarihi değirmen de su seviyesinin yükselmesiyle harekete geçiyor.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki yaklaşık 200 yıllık su değirmeni, üzerinde kurulu olduğu derede su...

Manisa'nın Demirci ilçesindeki yaklaşık 200 yıllık su değirmeni, üzerinde kurulu olduğu derede su seviyesinin yükselmesiyle üretime geçti. Sevinçler Mahallesi'nden geçen Değmen Deresi'nde su seviyesi, kış aylarında yağışların ve eriyen karların etkisiyle yükseliyor. Derenin üzerine kurulan tarihi değirmen de su seviyesinin yükselmesiyle harekete geçiyor.

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