Manisa'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:37
Kaza Detayları

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat Kıyçak (49) idaresindeki 33 ADC 60 plakalı otomobil, Manisa-Akhisar kara yolunun Kapaklı Mahallesi geçişinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti ve 2 otomobil ile 1 panelvan ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde sürücü Kıyçak'ın eşi Melek Kıyçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada Vedat Kıyçak, kızı Büşra Kıyçak, kazaya karışan diğer otomobildeki sürücü Semih Cangül ve yolcu Mehmet Cangül yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

