Manisa'daki Orman Yangınları Sonrası Hasar Tespiti

Manisa'daki Orman Yangınları Sonrası Hasar Durumu

Bakan Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Manisa'da meydana gelen orman yangınlarının etkilerini yerinde incelemek üzere bölgeye gitti.

Yıkım ve Hasar Tespiti

Yapılan incelemelerde, toplamda 46 bina ve 66 bağımsız bölümün incelendiği belirtildi. Bunlardan 36 bina ile birlikte 52 bağımsız bölümün, ya yıkık veya ağır hasarlı olduğunu ifade eden Bakan Kurum, gerekli sürecin en kısa sürede başlatılacağını belirtti. Hızlı Müdahale ve Destek

Bakan, devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini ve etkilenen bölge halkına destek için çalışmaların hızla sürdürüleceğini vurguladı.