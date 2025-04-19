Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Manisa’da yaşayan ve kamu kurumlarında görev yapan binlerce memur ile sözleşmeli personel için müjdeli gelişmeler yaşanıyor. Enflasyonun yükselişi, vatandaşları ek desteklere yönlendirirken, emekli ve çalışanlara yapılan promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Emekliler, promosyon zamlarını, çalışanlar ise kurumlarının sendikaları ve bankaları ile imzaladığı promosyon anlaşmalarını heyecanla takip ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Jeopark Belediyeler Birliği bünyesinde çalışanlar için yapılan yeni promosyon anlaşması ile büyük bir ödeme yapılacağı açıklandı. Tek seferde 47.000 TL’lik dev bir promosyon ödemesi, bu memurların ceplerini rahatlatacak.

47.000 TL’lik Promosyon Protokolü İmzalandı

Protokol kapsamında, sözleşme süresi 21 ay daha uzatılarak, personele kişi başı 47.000 Türk Lirası değerinde promosyon ödemesi yapılması karara bağlandı. Bu ödeme, belediye çalışanlarının yüzünü güldürecek.

Belediyeden Zaman Eşitlemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yeni protokolün sadece belediye bünyesindeki memurları değil, aynı zamanda MASKİ ve Jeopark Belediyeler Birliği çalışanlarını da kapsadığı belirtildi. Başkan Zeyrek, ayrıca tüm çalışanların promosyon tarihlerinin 14 Ocak 2029 tarihine denk getirilmesinin hedeflendiğini duyurdu.