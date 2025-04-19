DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.230.455,58 -0,73%

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Manisa'daki memur ve sözleşmeli personel, 47.000 TL promosyon ödemesi alacak. Protokol, kamu çalışanlarını sevindirdi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 22:15
Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Manisa’da yaşayan ve kamu kurumlarında görev yapan binlerce memur ile sözleşmeli personel için müjdeli gelişmeler yaşanıyor. Enflasyonun yükselişi, vatandaşları ek desteklere yönlendirirken, emekli ve çalışanlara yapılan promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Emekliler, promosyon zamlarını, çalışanlar ise kurumlarının sendikaları ve bankaları ile imzaladığı promosyon anlaşmalarını heyecanla takip ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Jeopark Belediyeler Birliği bünyesinde çalışanlar için yapılan yeni promosyon anlaşması ile büyük bir ödeme yapılacağı açıklandı. Tek seferde 47.000 TL’lik dev bir promosyon ödemesi, bu memurların ceplerini rahatlatacak.

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

47.000 TL’lik Promosyon Protokolü İmzalandı

Protokol kapsamında, sözleşme süresi 21 ay daha uzatılarak, personele kişi başı 47.000 Türk Lirası değerinde promosyon ödemesi yapılması karara bağlandı. Bu ödeme, belediye çalışanlarının yüzünü güldürecek.

Belediyeden Zaman Eşitlemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yeni protokolün sadece belediye bünyesindeki memurları değil, aynı zamanda MASKİ ve Jeopark Belediyeler Birliği çalışanlarını da kapsadığı belirtildi. Başkan Zeyrek, ayrıca tüm çalışanların promosyon tarihlerinin 14 Ocak 2029 tarihine denk getirilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti
2
Cemal Reşit Rey'in 'Çelebi Operası' 50 Yıl Sonra Dünya Prömiyerini Yaptı
3
İzmir'de Nisa Yıldızer Anısına Koşu Etkinliği Düzenlendi
4
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
5
AK Parti'nin Destek Eli: Fatma Betül Sayan Kaya ve Barış Alper Yılmaz, Van'daki Kas Hastası Kardeşlerle Görüştü
6
Kütahya'da Arazözle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!