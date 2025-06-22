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Manisa Kırkağaç'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 11:08
Manisa Kırkağaç'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Gelenbe Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin başarılı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, dün saat 18:17 itibarıyla başlamıştı.

Uzun Süren Mücadele

Yangına, gecenin ilerleyen saatlerinde müdahale edilmeye devam edildi. Ekiplerin yaklaşık 16 saatlik yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için 3 uçak, 7 helikopter ve 25 arazöz kullanıldı.

Bu olay, yangınla mücadele ekiplerinin hızlı ve etkili yanıtı sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildiğini gösteriyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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