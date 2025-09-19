Manisa Merkezli DEAŞ Operasyonu: 3 İlde 4 Şüpheli Gözaltında

Operasyonun Detayları

Manisa merkezli yürütülen operasyonda, 3 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Operasyon kapsamında Manisa'nın Akhisar ve Turgutlu ilçeleri ile Bursa ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere terör propagandası yaptıkları ve kendilerini DEAŞ mensubu olarak tanımladıkları belirlenen şüpheliler; E.Y, M.E.İ, B.A ile Suriye uyruklu A.Y olarak açıklandı.

Şüphelilerin, 8 Eylül 2025'te İzmir'de bir polis merkezi amirliğine düzenlenen silahlı saldırının failini övdükleri öne sürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.