Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışma başlattı.

Manisa'nın Akhisar ve Turgutlu ilçeleri ile Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere terör propagandası yaptıkları ve kendilerini DEAŞ mensubu olarak tanımladıkları belirlenen E.Y, M.E.İ, B.A ile Suriye uyruklu A.Y gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 8 Eylül 2025'te İzmir'de bir polis merkezi amirliğine düzenlenen silahlı saldırının failini övdükleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

