Manisa Merkezli PKK/KCK Operasyonunda 6 Gözaltı

Manisa Merkezli Terör Operasyonu

Manisa'da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, 5 farklı ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

İkametlere Baskın

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerine kuryelik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Manisa, İstanbul, Kayseri, Tunceli ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlar sırasında 6 kişi yakalandı.

Dijital Materyal Ele Geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayınlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

Türkiye genelinde terörle mücadelenin sürdüğü bu dönemde, Manisa'daki operasyon da bu çabanın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.