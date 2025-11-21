Manisa Salihli'de üzüm bağında 7 kök kenevir ele geçirildi
Manisa İl Jandarma Komutanlığı operasyonu
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, Mersindere Mahallesinde bir kişinin üzüm bağı içerisinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
İstihbari çalışmalar sonrası düzenlenen operasyonda, bağ sahibi M.A.K.'ye ait üzüm bağı aranarak, boyları 15 ila 20 santimetre arasında değişen 7 kök kenevir ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, ÜZÜM BAĞINA EKİLMİŞ 7 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRDİ. OLAYLA İLGİLİ ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.