Manisa Salihli'de üzüm bağında 7 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma, Mersindere Mahallesi'ndeki üzüm bağına ekilmiş 7 kök kenevir ele geçirerek şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:12
Manisa İl Jandarma Komutanlığı operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, Mersindere Mahallesinde bir kişinin üzüm bağı içerisinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

İstihbari çalışmalar sonrası düzenlenen operasyonda, bağ sahibi M.A.K.'ye ait üzüm bağı aranarak, boyları 15 ila 20 santimetre arasında değişen 7 kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

