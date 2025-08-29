Manisa Sarıgöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Dadağlı Mahallesi kavşağında iki otomobil çarpıştı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Dadağlı Mahallesi kavşağında yaşandı. S.G. (49) idaresindeki 06 DB 8643 plakalı otomobil ile Yahya Saban (73)'ın kullandığı 35 YHU 57 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede, Yahya Saban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Saban'ın kullandığı araçta bulunan Ayşe S. (68), Aysun S. (48) ve Mehmet B. (46) ise Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası diğer sürücü S.G. gözaltına alındı.
