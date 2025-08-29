DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,03 0,25%
ALTIN
4.508,16 -0,02%
BITCOIN
4.524.145,73 1,76%

Manisa Sarıgöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 73 yaşındaki sürücü Yahya Saban hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, sürücü S.G. gözaltında.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:48
Manisa Sarıgöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa Sarıgöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Dadağlı Mahallesi kavşağında iki otomobil çarpıştı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dadağlı Mahallesi kavşağında yaşandı. S.G. (49) idaresindeki 06 DB 8643 plakalı otomobil ile Yahya Saban (73)'ın kullandığı 35 YHU 57 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede, Yahya Saban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Saban'ın kullandığı araçta bulunan Ayşe S. (68), Aysun S. (48) ve Mehmet B. (46) ise Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası diğer sürücü S.G. gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi...

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Kumbağ'da denizde kadın cesedi bulundu: Olena Ivasenko (51)
2
Endonezya'da Polis Aracının Çarptığı Affan Kurniawan'ın Ölümü Protestolara Neden Oldu
3
EKK: Türkiye Yüzyılı ile Ekonomide Kalıcılık ve Yatırım Ortamı İyileştirmesi
4
Muş’ta Berivanlar Üç Tekerlekli Motosikletlerle Yaylaya Çıkıyor
5
23 Ülkeden 33 Gazeteci TEKNOFEST Mavi Vatan'da — Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı
6
İGA'nın 'Zafer Yolu' Uşak'ta Bozkuş Köy Okullarına Destek Verdi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı