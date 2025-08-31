Manisa Turgutlu'da Otluk ve Makilik Yangın Kontrol Altına Alındı

Selvilitepe'de başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Selvilitepe Mahallesi'nde fabrikalara yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede makilik ve tarım arazilerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri yangına anında müdahale etti. Müdahale sırasında kullanılan araç ve ekipmanlar arasında 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 6 itfaiye aracı, iş makineleri, 5 su tankeri ve fabrikaların su tankerleri yer aldı.

Ekipler, başta fabrikalara sıçramasını önlemek olmak üzere yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 150 hektar alan zarar gördü. Ayrıca bazı fabrikalarda hafif çaplı hasar meydana geldi.

