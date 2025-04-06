Manisa Valisi Özkan, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Vali Özkan'dan Anadolu Ajansı'na Kutlama Mesajı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Türkiye'nin ulusal haber ajansı Anadolu Ajansı(AA)'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Vali Özkan, AA'nın Türkiye'nin haber alma özgürlüğüne sağladığı katkılara dikkat çekerek, ajansın ulusal ve uluslararası düzeydeki rolünü vurguladı.

Güçlü Bir Medya Kurumu

Vali Özkan, Anadolu Ajansı'nın bağımsız ve tarafsız haber sunma misyonunu sürdürmesinin, demokrasinin temellerinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, ajansın çeşitli platformlarda yer alarak, toplumu bilgilendirme görevini başarıyla yürüttüğünü ifade etti.

5 Temmuz’da Gerçekleşen Kutlama

Anadolu Ajansı'nın 105. yılı nedeniyle gerçekleştiren kutlamada, Vali Özkan, ajans çalışanlarına ve tüm medya mensuplarına başarılar dileyerek, ruhunu yansıtan haberlerle dünya genelinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.