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Manisa'ya Gelen Çinli Çalışanlar için 'Çin Sokağı' Projesi Başlatılıyor

Manisa, Çinli otomotiv firması BYD'nin yatırımlarıyla 'Çin Sokağı' oluşturacak. 3 bin Çinli çalışanı ağırlayacak proje ile kültürel etkileşim hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:14
Manisa'ya Gelen Çinli Çalışanlar için 'Çin Sokağı' Projesi Başlatılıyor

BYD'nin Yatırımı ile Manisa'da 'Çin Sokağı' Oluşacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Çinli otomotiv firması BYD'nin şehre yatırım yapmasının ardından, burada çalışacak yaklaşık 3 bin Çinli çalışan için bir 'Çin Sokağı' oluşturmayı planladığını açıkladı. Zeyrek, bu yeni projeyle birlikte gelen Çinli kardeşlerin Manisa kültürüyle buluşmasını ve sosyal hayatlarını daha iyi şekilde sürdürmelerini amaçlıyor.

Altyapı Çalışmaları ve Sosyal Hayat

Başkan Zeyrek, BYD’nin yatırım kararının ardından yaptıkları görüşmelerde, çalışanların fabrikada barınma sürecinin ardından Manisa’ya yerleşeceğini belirtti. 'Manisa'da 601 nitelikli fabrika var, ancak beyaz yakalıların çoğu çevre illerde yaşamayı tercih ediyor.' diyerek bölgedeki ekonomik döngüyü Manisa’ya kazandırmak istediğini vurguladı.

Zeyrek, yeme içme, sosyal yaşam, kültürel altyapı ve nitelikli barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması gerektiğine dikkat çekti.

'Çin Sokağı' İlk Adım Laleli Mahallesi'nde

Proje, ilk etapta Laleli Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin bulunduğu alanda hayata geçirilecek. Zeyrek, burada yalnızca konutlar değil, ofisler, kültür merkezleri ve alışveriş merkezinden oluşan büyük bir kompleksten bahsediyor. 'Burada bir pasajı Çin Sokağı olarak tasarlıyoruz.' dedi.

BYD yetkilileri ile paylaştığı bu projeye olumlu yanıt aldığını belirten Zeyrek, 'Evet, kendilerini bu samimiyetle karşılayacağız.' diyerek benzer projelerin diğer fabrikalar için de uygulanacağını belirtti.

Kültürel Etkileşim ve Gelecek Vizyonu

Otomotiv yan sanayisindeki Çinli firmaların yatırımları ile birlikte 10 bin Çinli çalışanın Manisa'da yer alabileceğini ve aileleriyle birlikte bu sayının 50 binlere ulaşabileceğini öne süren Zeyrek, kültürel faydaların önemine değinerek, bu entegrasyon sürecinin bir örnek çalışma olacağını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (fotoğrafta), Çinli otomotiv firması BYD'nin...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (fotoğrafta), Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımıyla birlikte şehirde görev yapacak Çinlilerin sosyal hayatlarını sağlamak üzere bir "Çin Sokağı" oluşturmak istediğini belirtti. Zeyrek, gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (fotoğrafta), Çinli otomotiv firması BYD'nin...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (fotoğrafta), Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımıyla birlikte şehirde görev yapacak Çinlilerin sosyal hayatlarını sağlamak üzere bir "Çin Sokağı" oluşturmak istediğini belirtti. Zeyrek, gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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