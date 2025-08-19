DOLAR
40,89 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.386,13 -0,13%
BITCOIN
1.748.755,23 63,22%

Manisalı Şehit Astsubayın Babası Vasfi Mangura Vefat Etti

Pençe-Kilit'te şehit düşen Astsubay Fikret Mangura'nın kanser tedavisi gören babası Vasfi Mangura hayatını kaybetti; cenaze Akhisar Kapaklı Mahalle Camisi'nde.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:18
Manisalı Şehit Astsubayın Babası Vasfi Mangura Vefat Etti

Manisalı Şehit Astsubayın Babası Vasfi Mangura Vefat Etti

Pençe-Kilit'te şehit düşen Fikret Mangura'nın acı kaybı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan Akhisarlı Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın uzun süredir kanser tedavisi gören babası Vasfi Mangura hayatını kaybetti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, acı haberi yaptığı açıklamayla duyurdu.

Kıyışkan, "Aziz şehidimiz Fikret Mangura'nın babası, kıymetli büyüğümüz Vasfi Mangura'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vasfi Mangura için bugün ikindi namazının ardından Akhisar'ın Kapaklı Mahalle Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, 6 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olmuştu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Emekli Kadını Polis Kılığıyla Dolandıran 3 Zanlı Tutuklandı
2
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
3
Aydın'da AK Parti Heyeti Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
4
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
5
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
6
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
7
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle