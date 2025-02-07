Mansur Yavaş: 'Gündemimiz Belli, Dışındaki Tartışmalara İzin Vermemeliyiz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Önemli Açıklamalar

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, düzenlediği basın toplantısında öncelikli gündemlerinin belli olduğunu vurgulayarak, bu gündemin dışındaki tartışmalara izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Depremzedelere Destek Vurgusu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Yavaş, "O günden bu yana hiçbir vatandaşı yalnız bırakmadık. Aradan 2 yıl geçmiş olmasına rağmen 920 depremzede kardeşimiz ABB'nin sağladığı tesislerde hayatını sürdürüyor. Bizim için onlar birer misafir değil, artık bu şehrin bir parçası," dedi.

Yerel Seçim Taahhütleri

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde verdiği sözleri tutmaya devam ettiklerini hatırlatan Yavaş, "Bizim hayalimiz, çocukların umutla, neşeyle, güvenle büyüdüğü bir ülkedir. Başkentte hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Sosyal Destekler ve Ekonomik Yardımlar

Yavaş, ABB'nin ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerine ilişkin olarak, dağıtılan Başkent Kart sayısının 500 bini geçtiğini ve bugüne kadar 341 milyon 496 bin lira sosyal destek sağlandığını aktardı. 255 bin haneye toplamda 1 milyar 842 milyon lira nakit yardım yapıldığını belirtti.

Asgari Ücretlilere Destek

Asgari ücretlilere yönelik desteklerden bahseden Yavaş, "Ankara'da yaklaşık 1 milyon 438 bin asgari ücretli var. Şu anda 30 bin civarı asgari ücretliye destek oluyoruz. Gelen sayıya göre bütçemizi göz önüne alarak azami desteği yapacağız," dedi.

Gündem Dışındaki Tartışmalara Dikkat

Yavaş, son günlerde medyada yer alan tartışmalara da değinerek, "Son birkaç aydır yargının iktidarın bir sopası gibi hareket ettiğini görüyoruz. Önceliğimiz budur, ekonomidir. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız, yoksul insanlara sahip çıkmalıyız," şeklinde konuştu.

Çalışmalara Destek Çağrısı

Yavaş, CHP'li belediyeleri sosyal belediyecilik adına bu çalışmalara ortak olmaya çağırarak, "Bizim gündemimiz belli. Bu gündemin dışında hiçbir şeyin tartışılmasına izin vermemeliyiz," ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkanlık konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında konuşma yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkanlık konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında konuşma yaptı.