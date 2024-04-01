Mansur Yavaş'tan Ankara'ya birlik ve beraberlik çağrısı

Ankara, 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için rekor bir oy oranıyla tekrar "Mansur Yavaş" dedi. Yavaş, Toptancı Hali'nde düzenlenen iftarda tüm belediye başkanlarıyla bir araya gelerek Ankara'ya etkin bir şekilde hizmet etmek istediğini dile getirdi. Yavaş, "El ele tutuşalım ve Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim" çağrısında bulunarak, bu teklifi reddedenlerin siyasetin dışına itildiğini belirtti.

Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerinin sonucunda yüzde 60'lık bir oy oranıyla tekrar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ankara Toptancı Hali'nde düzenlenen iftarda esnafla bir araya gelen Yavaş, Ankara'ya tüm belediye başkanlarıyla birlikte adil ve etkin bir şekilde hizmet etmek istediğini vurguladı. Yavaş, "El ele tutuşalım ve Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim" çağrısını yaparak, bu teklifi reddedenlerin siyasetin dışına itildiğini belirtti.

Yavaş, kendisine destek olan tüm vatandaşlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bir seçim geçirdik, ancak maalesef her zamanki gibi son iki gün hizmetleri veya vaatleriyle konuşamayanlar çirkin pankartlarla konuşmaya çalıştılar. Ancak seçim sonucu gösteriyor ki, bunların hiçbir faydası yok ve zaten vatandaşlarımız da buna tepki gösteriyor. Sonuç olarak, Ankara halkı 5 yıllık hizmetimizin karşılığını onayladı.

Mecliste sayımız az olsa da, seçilen 8 belediye başkanı ve bir bağımsız belediye başkanıyla birlikte, 'Gelin, uzattığımız eli tutun, sizin kazandığınız belediyelerden halk bize az oy vermiş olabilir, ancak sonuç itibarıyla onların derdini hep birlikte çözelim, hiç problem değil. El ele tutuşalım ve Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim' diye teklif götüreceğim. Bu teklifi reddedenler şu anda siyasetin dışına itildi, hemen hemen hepsi gitti. Şimdi seçilen belediye başkanları inşallah aynı hatayı yapmazlar, elimizden tutarlar ve 16 belediye başkanıyla birlikte Ankara'ya gerektiği gibi hizmet etme şansını buluruz."