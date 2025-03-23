Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Destek: 'Tutukluluk İtirazla Kalkmalı'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından gerçekleştirilen ön seçimde oyunu kullandı. Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yavaş, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, "Umuyorum, itirazla tutukluluk kalkar. Çünkü her şeyden önce masumiyet karinesi var, lekelenmeme hakkı var" sözleriyle sürece dair umutlu olduğunu dile getirdi.

Hukuk Sistemi Üzerinde Eleştiriler

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, hukuk sisteminin durumunu eleştirerek, "Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz. Soruşturmanın gizliliği ilkelerine uyulmadı, ifadeler sanıldığından çok daha geniş bir şekilde kamuoyuna açıklanarak siyasi bir nüans taşır hale geldi" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanlığı ve Gelecek Endişeleri

Yavaş, tutuklama kararlarının siyasi şekilde yapıldığını ve 5 milyon insanın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde engellenmesinin ülke için utanç verici olduğunu vurguladı. Ayrıca, İBB’ye henüz geçici bir görevli atanmadığını belirterek, "Ben kayyum atanmamasına sevindim" dedi.

Yolsuzluk Soruşturmasına Dikkat Çekti

Yavaş, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmaları hakkında da, "Bizim korktuğumuz bir şey yok" diyerek siyasi baskılar olmadığını ifade etti ve şeffaflık vurgusu yaptı.

Teşvik ve Sosyal Destek Çabaları

İşsizliğe ve yoksulluğa dair de açıklamalarda bulunan Yavaş, Ankara'da 210 bin aileye destek verdiklerini, bunun hükümet politikalarının bir yansıması olduğunu belirtti. Sosyal demokrat belediyeler olarak bu açığı kapatma gayretinde olduklarını kaydetti.

CHP'nin Ön Seçim Süreci

Öte yandan, CHP'nin düzenlediği ön seçim çerçevesinde, parti üye ve dayanışma sandıkları kuruldu. Oy verme işlemi, öğleden sonra saat 17.00'de sona erecek.

CHP'nin, parti örgütü denetiminde gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim kapsamında, başkentte CHP genel merkezi, ilçe başkanlıkları, belediye sosyal tesisleri, kongre merkezleri gibi noktalarda üye ve dayanışma sandıkları kuruldu. Parti üyeleri üye sandıklarında, üye olmayan vatandaşlar ise dayanışma sandıklarında oy verme işlemlerini gerçekleştirdi.

CHP'nin, parti örgütü denetiminde gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim kapsamında, başkentte CHP genel merkezi, ilçe başkanlıkları, belediye sosyal tesisleri, kongre merkezleri gibi noktalarda üye ve dayanışma sandıkları kuruldu. Parti üyeleri üye sandıklarında, üye olmayan vatandaşlar ise dayanışma sandıklarında oy verme işlemlerini gerçekleştirdi.