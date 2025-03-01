Mansur Yavaş'tan Gençlerle Ramazan Buluşması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayının ilk sahurunda gençlerle bir araya gelerek dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 04:47
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 05:35
Mansur Yavaş'tan Gençlerle Ramazan Buluşması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Gençlerle Sahurda Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayının ilk sahurunda gençlerle bir araya geldi. Yavaş, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki ABB'nin düzenlediği sahur programına katılarak, ramazanın dayanışma ve bereket ayı olduğunu vurguladı.

Dayanışma ve Olumluluk Mesajı

Yavaş, sahurda yaptığı konuşmasında, oruç tutmanın önemine değinerek insanların kötü düşüncelere karşı da oruç tutması gerektiğini belirtti. “Dilimizi tutmamız gerekiyor. Beynimizi, kafamızı düşüncelerimizle hep olumlu yönde, ramazanın ruhuna yakışır bir şekilde tutmamız, bu şekilde bir ayı geçirmemiz gerekiyor” dedi. Yavaş, böyle bir yaklaşımın insanların birbirine olan sevgisini ve saygısını artıracağını ifade ederek, “Bizlere yakışır bir ramazan ayı diliyorum.” şeklinde konuştu.

Geleceğin İş Dünyası için Başarı Dilekleri

Konuşmasının sonunda gençlere eğitim ve iş hayatlarında başarılar dileyen Yavaş, programın ardından gündemdeki terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çözüm Yolu Meclis

Öcalan'ın çağrısının sonucunu görmek gerektiğini belirten Yavaş, geçmişte denenen benzer çağrıların başarısız olduğunu vurguladı. “Daha önce hükümetin söylediği 'kayıtsız, şartsız' bir çağrıydı ama baktığımız zaman ek cümlelerde silahın bırakılması için hukuki düzenlemeler şart koşulmuş. Yani kayıtsız, şartsız değil şart var ortada.” diyerek, çözüm yolu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayının ilk sahurunda gençlerle buluştu....

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayının ilk sahurunda gençlerle buluştu. Yavaş, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde, ABB'nin düzenlediği sahur programında, ramazanın dayanışma ve bereket olduğunu söyledi. Yavaş, program sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayının ilk sahurunda gençlerle buluştu....

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayının ilk sahurunda gençlerle buluştu. Yavaş, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde, ABB'nin düzenlediği sahur programında, ramazanın dayanışma ve bereket olduğunu söyledi. Yavaş, program sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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