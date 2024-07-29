Mansur Yavaş'tan SGK Borçlarıyla İlgili Açıklama

Ankara'da SGK Prim Borçları Üzerine Önemli Açıklamalar

ABB (Ankara Büyükşehir Belediyesi) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal güvenlik kurumuna olan prim borçları ve belediyenin mali durumu üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Borçlarda Dikkat Çeken Düşüş

Yavaş, belediyenin toplam borçlarının 1,8 milyar dolar azaldığını belirterek, SGK borçlarının artmasının arkasındaki nedenleri sıraladı. Pandemi döneminde AŞTİ'nin çalışmadığını ve toplu taşıma gelirinin düşmesiyle birlikte sigorta primlerinin geciktirildiğini ifade etti.

Şeffaf ve Hesap Verebilir Yönetim Anlayışı

Yavaş, göreve geldiği günden bu yana şeffaf bir yönetim anlayışını benimsediklerini vurgulayarak, geçmiş dönemde alınan yüksek faizli kredilerin yeni yönetimin üzerine yüklendiğini belirtti.

SGK Borçlarının Durumu

Kendilerine devredilen borçların detaylarını paylaşan Yavaş, 2019 yılında belediyenin sigorta borcunun 16 milyon 900 bin lira olduğunu, şu an ise sıfır düzeyine geldiğini, EGO'nun borcunun da aynı şekilde sıfıra indirilmiş olduğunu vurguladı. Ayrıca, devraldıkları şirketlerin toplam borcunun 81 milyon dolar olduğunu ve şu an 174 milyon dolar civarında olduğunu açıkladı.

Alacaklar da Var

Yavaş, belediyenin Çevre Bakanlığı'ndan alacakları olduğunu kaydederek, bilgilendirmelerde bulundu. “Bizim önceden bilançolarımızda yer alan, köprü ve yollar ile kapsamında 1 milyar 325 milyon lira alacak bulunuyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, SGK ve vergi borcu iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, SGK ve vergi borcu iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, SGK ve vergi borcu iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, SGK ve vergi borcu iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, SGK ve vergi borcu iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, SGK ve vergi borcu iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.