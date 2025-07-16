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Mansur Yavaş, Tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i Cezaevinde Ziyaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya'da tutuklu bulunan Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret etti ve açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 15:22
Mansur Yavaş, Tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i Cezaevinde Ziyaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Muhittin Böcek’i Cezaevinde Ziyaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya'da "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret ederek destek verdi.

Başkan Yavaş, ziyaret için ilk olarak Böcek'in tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gitti. Yavaş, ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hukukta "masumiyet" karinesinin önemli olduğunu vurgulayarak, Yargıtay'dan cezası kesinleşene kadar herkesin suçsuz olduğunu belirtti.

Yavaş, özellikle tutukluluk durumunun, kaçma şüphesi olan veya ağır cezalı sabıkası bulunan kişiler için geçerli olması gerektiğini ifade ederek, "Muhittin Böcek'i direkt suçlayan bir iddia ve ifade yok. Suçların şahsiliği esastır ve bu hususlar göz ardı ediliyor. Tutuklu yargılama yanlıştır," dedi.

Ayrıca, bazı belediye başkanlarının sağlık sorunları olduğuna dikkat çekerek, "Sağlık sorunu yaşayan birisinin en azından ev hapsine çıkması lazım," diye ekledi. Yavaş, Böcek'i yorgun gördüğünü ve sağlık sorunları nedeniyle sürekli kontrol altında tutulması gerektiğini belirtirken, "Neden tutukluyorsunuz? Kalp ve şeker gibi sorunları var," ifadesini kullandı.

Başkan Yavaş, cezaevindeki ziyaretinde Muhittin Böcek dışında başka bir belediye başkanını ziyaret etmediğini sözlerine eklerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile de görüşerek, Böcek'in yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya'da "rüşvet" soruşturması kapsamında...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya'da "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret etti. Yavaş, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya'da "rüşvet" soruşturması kapsamında...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya'da "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret etti. Yavaş, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

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